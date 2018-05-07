Жизнь после обвала: что будет с рынком доверительного управления в России

Через некоторое время рынки успокоятся и участники задумаются — как действовать дальше в новых условиях? Эмоции отойдут на второй план, и в силу снова вступят фундаментальные факторы. Мы обнаружим, что на дворе у нас — неизбежное наступление эпохи низких процентных ставок. Инвесторы, в стремлении удержать доходность своих вложений на уровне 6-9% годовых, будут использовать весь спектр альтернативных инструментов, что приведет к перераспределению финансовых потоков от банков — к управляющим и страховым компаниям и изменению ландшафта финансового рынка. Это, в свою очередь, откроет возможности по привлечению средств от населения для предприятий среднего бизнеса.

В течение примерно двух лет инфляция приблизится к показателю 3-4% в год. Вслед за этим все крупные банки снизят ставки по вкладам примерно до 4%. Наступит период умеренных процентных ставок, когда депозиты практически не будут приносить доход (как это, кстати, происходит и во всех развитых странах). Давайте посмотрим, как на это отреагируют физические лица — вкладчики массового сегмента, и бизнес — средние и крупные компании.

Альтернативный выбор

От сформированной за десятилетия привычки получать 10 — 15% годовых в рублях так быстро избавиться не получится. И когда клиенты банков, имеющие на счетах относительно небольшие суммы «на черный день», или откладывающие с каждой зарплаты на какую-нибудь покупку поймут, что за год их средства в реальном выражении практически не увеличились, многие станут искать альтернативные способы инвестирования. И обратят внимание на предложения от управляющих и страховых компаний, которые ранее просто не замечали за ненадобностью. Собственно, это происходит уже сейчас, но пока в сегменте состоятельных граждан.

В начале года средневзвешенная ставка по депозитам, рассчитываемая Центробанком , довольно ощутимо снизилась. На протяжении нескольких месяцев каждую декаду она падает на несколько процентных пунктов — в третьей декаде марта она снова сократилась в рублях на 0,125 п.п. — до 6,534% (по сравнению со второй декадой марта). И уже сейчас мы фиксируем резкое увеличение спроса на альтернативные инструменты сохранения и приумножения капитала.

Депозитная база «Сбербанка» на конец 2017 года составляла 13,42 трлн рублей. В альтернативные инструменты сейчас инвестировано порядка 900 млрд рублей, то есть всего 6,7% от объема депозитов. По нашим прогнозам, скоро ситуация изменится: к 2020 году доля альтернативных инструментов увеличится примерно до 15% — то есть до 3 трлн рублей. Уже в 2018 году мы ожидаем роста показателя по инвестициям на 50% — то есть примерно до 1,4 трлн рублей. Мне кажется, будет справедливо экстраполировать эту динамику и на другие крупные банковские группы. При условии сохранения текущей ситуации понадобится около 15-20 лет, чтобы прийти к распределению финансовых вложений, типичному для развитых финансовых рынков, когда около двух третей средств вложено не в депозиты.

Конечно, для реализации такого сценария управляющим и страховым компаниям, которые до последнего времени работали только с премиальным сегментом, необходимо быстро перестроить свою работу. Финансовые консультанты должны разговаривать с клиентами не о деривативах, а предлагать простые «коробочные продукты», в которые упакованы две-три инвестиционные стратегии. Например, консервативная стратегия может включать в себя несколько облигационных фондов, которые инвестируют в бумаги эмитентов, имеющих рейтинг на уровне странового и на две ступени ниже. Такая стратегия может показывать доходность плюс 1,5 — 2 п.п. к депозиту.

Надо популяризировать уже существующий инструмент — индивидуальные инвестиционные счета. Если у вас есть подтвержденная учетная запись на госуслугах, то открыть ИИС в управляющей компании можно онлайн в несколько кликов. Но получить налоговый вычет, к сожалению, не так просто. Эту процедуру необходимо облегчить — все документы для получения налогового вычета должны готовить финансовые консультанты, а не клиенты. Большой потенциал у накопительного и инвестиционного страхования. Полисы инвестиционного страхования, даже при использовании консервативных стратегий, будут давать плюс 2-3% годовых к среднему уровню депозита. Поэтому продажи этих продуктов уже сейчас растут на 50% в год, и тенденция будет сохраняться.

Возможности для компаний

Сейчас основная масса ликвидности сосредоточена в пяти-семи крупных финансовых группах. И, в основном, к ним идут предприятия за кредитами. В скором времени ситуация сильно изменится. Спрос на альтернативные инструменты со стороны граждан приведет к росту капитализации российского фондового и долгового рынка. После того, как политическая ситуация нормализуется, и страсти улягутся, произойдет естественный переток средств из банковского сектора — в другие инструменты. Что приведет к уменьшению роли банковского сектора в экономике, и возникновению новых возможностей по привлечению финансирования для средних и крупных компаний.

Во-первых, существенно вырастет долговой рынок. Когда предприятия увидят, что есть вариант выпустить облигации под 6-7% годовых, что ниже ставки по банковскому кредиту, этим воспользуются все, кто только может. Прежде всего, это будут компании, у которых нет большого залога (его требуют банки), но есть хороший кредитный рейтинг и репутация. Это особенно актуально для некоторых компаний из санкционного списка — думаю, они не откажутся от такой возможности занять средства. Из-за повышенного спроса, ставки по облигационным займам пойдут вниз (вероятно, до 5%), что стимулирует выход на рынок новых игроков.

За первые два месяца этого года объем размещений на корпоративном рынке составил 368 млрд рублей, что более чем вдвое превышает объем за аналогичный период прошлого года — 165 млрдМожно ожидать выход госбанков, недавно образованных в результате санаций частных кредитных организаций. Плюс, мы ожидаем возвращение на рынок металлургических компаний, слабо представленных на нем сейчас — тем более, это вероятно в условиях санкций.

Будет расти предложение со стороны субъектов федерации, так как бюджетные кредиты будут постепенно заменяться рыночными. Кроме этого, растущими сегментами могут стать ипотечные ценные бумаги — из-за планируемой активности АИЖК, а также повышения спроса на ипотеку в виду снижения ставок, и сектор строительства — из-за ужесточения условий или отмены долевого финансирования.

Во-вторых, приток капитала ожидает и рынок акций. Увидев, что ликвидность нашего рынка возросла, многие компании, откладывавшие IPO, проведут размещение, и многие другие пойдут вслед за ними. По наших прогнозам, до 2020 года может быть организовано до 15 новых IPO. Индексы фондовых ММВБ и РТС пойдут вверх — могу предположить, что до 2020 года мы увидим рост котировок до отметки в 2800 пунктов.

Мы находимся в начале нового цикла на финансовом рынке. Можно предположить, что при отсутствии новых экономических и политический потрясений, мы увидим возрождение российского фондового рынка и роста популярности альтернативных инвестиций у граждан.