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Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 63 базисных пункта
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 63 базисных пункта 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 7 мая /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 7 мая центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3584 юаня за доллар, понизившись на 63 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3521 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,6047 юаня за евро, 5,8258 юаня за 100 иен, 0,81005 юаня за сянганский доллар, 8,6075 юаня за фунт стерлингов, 9,8334 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района приблизился к 4,5 млрд долл. США за первый квартал Россияне стали чаще брать кредиты Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упал до 67,70 доллара за баррель
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