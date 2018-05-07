Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 63 базисных пункта

Пекин, 7 мая / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 7 мая центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3584 юаня за доллар, понизившись на 63 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3521 юаня за доллар.