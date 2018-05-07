Внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района приблизился к 4,5 млрд долл. США за первый квартал

Урумчи, 7 мая / Синьхуа / — Внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай / приблизился к 4,5 млрд долл. США за первый квартал, при этом импорт рос гораздо быстрее, чем экспорт.

Согласно данным Урумчийской таможни, в январе-марте 2018 года общий объем внешней торговли СУАР вырос в годовом выражении на 2,1 проц. — до 4,47 млрд долл. США, при этом экспорт понизился на 1 проц. до 3,62 млрд долл., тогда как импорт продемонстрировал рост на 17,9 проц. — до 850 млн долл. Основными экспортными товарами были продукция машиностроения и электроники, а также традиционные трудоемкие товары, а импортными — сельхозпродукция и ресурсы.

Россией и Особенно заметна динамика роста торговли Синьцзяна с Казахстаном Монголией . Объем товарооборота с этими странами за первые три месяца вырос, соответственно, на 10,5, 143 и 49,2 проц. — до 1,92 млрд, 450 млн и 30 млн долл.

На фоне реализации инициативы «Один пояс и один путь» и дальнейших мер со стороны Китая по расширению допуска на рынок и импорта в страну эксперты из внешнеторговой сферы не исключают возможности нового роста торговли Синьцзяна с сопредельными странами. -0-