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Внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района приблизился к 4,5 млрд долл. США за первый квартал
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Внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района приблизился к 4,5 млрд долл. США за первый квартал 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Урумчи, 7 мая /Синьхуа/ — Внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ приблизился к 4,5 млрд долл. США за первый квартал, при этом импорт рос гораздо быстрее, чем экспорт.
Согласно данным Урумчийской таможни, в январе-марте 2018 года общий объем внешней торговли СУАР вырос в годовом выражении на 2,1 проц. — до 4,47 млрд долл. США, при этом экспорт понизился на 1 проц. до 3,62 млрд долл., тогда как импорт продемонстрировал рост на 17,9 проц. — до 850 млн долл. Основными экспортными товарами были продукция машиностроения и электроники, а также традиционные трудоемкие товары, а импортными — сельхозпродукция и ресурсы.
Особенно заметна динамика роста торговли Синьцзяна с Казахстаном, Россией и Монголией. Объем товарооборота с этими странами за первые три месяца вырос, соответственно, на 10,5, 143 и 49,2 проц. — до 1,92 млрд, 450 млн и 30 млн долл.
На фоне реализации инициативы «Один пояс и один путь» и дальнейших мер со стороны Китая по расширению допуска на рынок и импорта в страну эксперты из внешнеторговой сферы не исключают возможности нового роста торговли Синьцзяна с сопредельными странами. -0-
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