Катар стал третьим крупнейшим акционером «Роснефти»

Сделка по продаже китайской CEFC 14% акций "Роснефти" отменена. Теперь третьим по величине акционером российской компании станет катарский фонд QIA, соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня.

QIA будет принадлежать почти 19% акций. У государственного "Роснефтегаза", напомним, 50%, а у BP — 19,75%.

Изначально в ходе приватизации "Роснефти" пакет в 19,5% купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA. Позже они заявили о намерении продать чуть более 14% китайской компании CEFC. Но сделка с CEFC затянулась из-за проблем китайской компании на родине: ее менеджмент подозревают в совершении экономических преступлений.

В рамках отмененной сделки консорциум QIA и Glencore должен был получить от CEFC за 14,16% "Роснефти" 3 млрд 905,85 млн евро и эквивалент $4 млрд 576,09 млн в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа. Исходя из курса на момент объявления параметров сделки в минувшем октябре это около $9,2 млрд Вырученные средства консорциум должен был направить на погашение финансирования, привлеченного в Intesa Sanpaolo и некоторых российских банках для приобретения 19,5% "Роснефти" у "Роснефтегаза" в декабре 2016 г., пишет "Интерфакс"

Одновременно участники консорциума, созданного в декабре 2016 г. для приобретения 19,5% "Роснефти", договорились о прекращении его существования.

Сама "Роснефть" заявила, что не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума и поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями. В компании уверены, что это приведет к новому этапу взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведет к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с нашими катарским партнерами", — говорится в заявлении компании.

Даже когда сделка с CEFC еще формально не была отменена, "Роснефть" подчеркивала стратегический характер отношений с Катаром: в конце марта визит в Доху совершил Игорь Сечин . Он был принят эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, встретился с министром финансов Аль-Имади Али Шарифом, министром энергетики и промышленности Мохаммедом Салех Аль-Садой и руководством Qatar Petroleum, а также открыл международный центр исследований и разработок "Роснефти", пишет "Интерфакс".

Эксперты полагают, что катарский фонд и Glencore, возможно, хотели бы продать пакет "Роснефти", однако из-за угрозы санкций сделать это будет проблематично. Вместе с тем есть все основания рассчитывать на рост рыночной стоимости "Роснефти". В начале мая компания объявила о новой стратегии, в рамках которой она будет сокращать долговую нагрузку и платить дивиденды в размере 50% от прибыли. Более того, было объявлено о программе обратного выкупа в размере $2 млрд в 2018–2020 гг.

Это сообщение уже придало позитивный импульс акциям. 2 мая стоимость акций подскочила на 5%, правда затем рост был практически полностью нивелирован. Тем не менее сейчас бумаги торгуются на максимуме с начала 2017 г.

Стоит отметить дополнительные проблемы, которые возникли у CEFC. Сразу после договоренностей о покупке 14,2% "Роснефти" китайская компания успела поучаствовать в другой крупной сделке — IPO En+ . Структура китайской компании AnAn Group вложила $500 млн в бумаги En+, приобретя 6,25% акций. Этот пакет заложен в рамках сделки РЕПО с ВТБ

IPO компании Дерипаски прошло на Лондонской фондовой бирже в минувшем ноябре. А уже в начале апреля 2018 г. компания попала в "черный список" Минфина США . Санкции обрушили капитализацию En+, а LSE рассматривает возможность полной остановки торгов депозитарными расписками компании с 1 июня. Впрочем, здесь CEFC ни в чем не виновата: санкции против En+ были введены, из-за того что в SDN List попал ее основной владелец, отмечает "Интерфакс".

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

"Роснефть" объявила в начале мая, что планирует провести buy back на $2 млрд в 2018–2020 гг. Программа стартует во II квартале 2018 г. после получения корпоративных одобрений и будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Кроме того, "Роснефть" для повышения акционерной стоимости снизит долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 млрд руб. в текущем году.