Ещё
Южноуральцы поставили рекорд по количеству оформленных ипотечных кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

Южноуральцы поставили рекорд по количеству оформленных ипотечных кредитов 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Жители Челябинской области стали активнее брать ипотеку под покупку жилья, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе челябинского отделения Уральского главного управления Банка России.
Так, за три месяца 2018 года российские банки выдали южноуральцам 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,8 млрд рублей. Это выше аналогичных показателей прошлого года на 76,1% и 53,1% соответственно.
«За последние два года прирост по количеству предоставленных ипотечных кредитов является рекордным, — отметил и.о. управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев. — Такая динамика во многом связана с активным рефинансированием кредитов: жители Челябинской области перекредитовывались вслед за снижением банками процентных ставок».
Интересно, что средний размер ипотечного кредита увеличился до 1,4 млн рублей. Также вырос средний срок кредитования, теперь он составляет около 15 лет. А вот процентная ставка ипотеки стала более выгодна — в среднем 9,9% годовых. Отметим, что на данный момент южноуральцы должны банкам 119,5 млрд рублей.
АиФ: последние новости
Плакаты к 9 мая с ошибками возмутили жителей Кургана 1 мая вырастет минимальный размер оплаты труда для бюджетников Южного Урала Почему на саженцах чернеют концы веток?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина628
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели313
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев201
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»197
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой984
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение