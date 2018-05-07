Южноуральцы поставили рекорд по количеству оформленных ипотечных кредитов

Так, за три месяца 2018 года российские банки выдали южноуральцам 8,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 11,8 млрд рублей. Это выше аналогичных показателей прошлого года на 76,1% и 53,1% соответственно.

«За последние два года прирост по количеству предоставленных ипотечных кредитов является рекордным, — отметил и.о. управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев. — Такая динамика во многом связана с активным рефинансированием кредитов: жители Челябинской области перекредитовывались вслед за снижением банками процентных ставок».

Интересно, что средний размер ипотечного кредита увеличился до 1,4 млн рублей. Также вырос средний срок кредитования, теперь он составляет около 15 лет. А вот процентная ставка ипотеки стала более выгодна — в среднем 9,9% годовых. Отметим, что на данный момент южноуральцы должны банкам 119,5 млрд рублей.