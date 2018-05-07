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Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,5 раза
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Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,5 раза 

АиФ-Новосибирск 8 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2018 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,5 раза по сравнению с итогами 1 квартала 2017 года. Всего на 1.04.2018 г. Банк выдал около 3,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей.
В рейтинге крупнейших ипотечных банков аналитического центра «РУСИПОТЕКА» по итогам 1 квартала УРАЛСИБ занял 8 место, улучшив свои позиции в рейтинге на 4 пункта по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.
Ипотека — один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования. В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги — 2018» в номинации «Прорыв года» — за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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