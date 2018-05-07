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Таможенники создали стоп-лист компаний в России
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Таможенники создали стоп-лист компаний в России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Федеральная таможенная служба (ФТС) России создали список владельцев фирм и компаний, который проводят сомнительные финансовые операции через российскую границу. Их ждут усиленные проверки.
Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, автоматически заносят в стоп-лист, сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе. Новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска. Информация о таких фирмах направляется в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут отказать им в ведении счета. По оценке ФТС, это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрдНа основании данных ФТС недобросовестным физлицам может быть отказано в госрегистрации новых компаний, а фирмы-однодневки могут быть исключены из ЕГРЮЛ. Уполномоченные банки могут расторгнуть с такой компаний договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций. В 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска, из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, отметили в ФТС. Менее чем за три года в уполномоченные банки была передана информация о 250 компаниях, проводивших сомнительные операции с использованием деклараций на товары, отметили в ведомстве.
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