Владимир Путин вступает в должность, доллар падает, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В пятницу, 4 мая, по рублёвым парам отмечалась повышенная волатильность. Участники рынка бурно реагировали на динамику цен на нефть, курса доллара и доходности американских облигаций. По итогам дня курс доллара понизился на 0,88%, до 62,50 руб., курс евро — 1,05%, до 74,70 руб.

Рублёвые пары ушли вверх с открытия Мосбиржи. Курс рубля подешевел к доллару до 63,48 руб. в ответ на снижение нефтяных котировок в азиатскую сессию. Иностранные валюты находились в плюсе недолго. На американской сессии он подорожал до 62,62 руб., к евро — до 75,10 руб.

Укрепление рубля вызвали неоднозначные данные состояния рынка труда в США за апрель, а также снижение доходности 10-летних американских облигаций. Хоть доходность потом выросла, трейдеры на внутреннем валютном рынке остановили своё внимание на растущих ценах на Brent до $75,05.

В понедельник, 7 мая, в Азии нефть сорта Brent подорожала на 1%, до $75,72. Нефть дорожает на опасениях, что Штаты отменят соглашение по ядерной программе Ирана , заключенного в 2015 году. Американец торгуется в минусе ко всем основным валютам.

В связи с этим открытие торгов на Мосбиржи ожидается снижением по рублёвым парам. В первые минуты торгов ценовые колебании могут достигать 50-70 коп. в пользу рубля от пятничных цен закрытий.

Сегодня в России состоится главное политическое событие, пожалуй, всего 2018 года — инаугурация президента Владимира Путина . Событие не окажет заметного влияния на рынок, но может способствовать укреплению рубля до американской сессии.

Снижение курса доллара с 64,30 руб. (2 мая) выглядит как коррекция к восходящему движению с 60,00 до 64,30 руб. Если в течение 3 часов рубль сохранит положительную динамику после открытия торгов, то он двинется к 61,70 руб. / за 1 доллар, и 74,32 руб. / за 1 евро.