Рубль укрепился при открытии торгов на Мосбирже 

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Фото: Московская биржа
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,81-62,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,83 руб., снизившись на 10,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Тем временем курс евро составил 74,9 руб. — это на 11,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.
Стоимость бивалютной корзины снизилась на 10,98 коп. — до 68,26 руб.