Рубль укрепился при открытии торгов на Мосбирже

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,81-62,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,83 руб., снизившись на 10,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 74,9 руб. — это на 11,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 10,98 коп. — до 68,26 руб.