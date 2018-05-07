Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Доллар укрепился, евро ослаб на старте торгов на Мосбирже . Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,46-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты достиг отметки 62,59 руб. — это на 8,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Между тем, курс евро составил 74,71 руб., снизившись на 8 коп. относительно отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины увеличилась лишь на 0,9 коп. — до 68,04 руб.