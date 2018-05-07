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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов
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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов 

Вести Экономика 41 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Доллар укрепился, евро ослаб на старте торгов на Мосбирже. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Фото: Московская биржа
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,46-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты достиг отметки 62,59 руб. — это на 8,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Между тем, курс евро составил 74,71 руб., снизившись на 8 коп. относительно отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины увеличилась лишь на 0,9 коп. — до 68,04 руб.
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