Санкциями против «Русала» США осложнили единороссам выборы в Красноярском крае и Иркутской области

В иркутском Шелехове находится алюминиевый завод «ИркАЗ», а в красноярском крае — завод «КрАЗ», который производит 27% всего производимого в РФ алюминия. Кроме того, структурам «Русала»

принадлежит

"Ситуация очень сложная. На этих предприятиях работает больше 20 тысяч человек

Главное, чего опасаются люди, — массовых сокращений: зарплаты у них выше, чем на большинстве других предприятий, поэтому для людей это будет серьезный удар", — заявил

Дерипаска пообещал сотрудникам не проводить сокращений в ближайшие 1,5 месяца. Однако потом под них могут попасть 10-15% сотрудников, рассказал газете человек, близкий к руководству Иркутской области. Для Шелехова, например, это будет социальная катастрофа: ни город, ни регион просто не смогут трудоустроить такое количество людей, отмечает он. По данным собеседника «Ведомостей», «Русал» уже режет гранты и социальные программы, в том числе расходы на выборы.

"Единой России" понимают, что Иркутск и Красноярск будут среди самых сложных выборных регионов и это точно скажется на избирательном процессе, признает человек, близкий к руководству партии: «Это видно по социологии уже сейчас». В то же время иркутский депутат-единоросс Николай Николаев заверил газету, что ситуация с «Русалом» кардинально на выборы не повлияет, так как выдвигающиеся кандидаты — «сами по себе личности».

Эксперты отмечают, что структуры Дерипаски с начала 2000-х играют важную роль в иркутской и красноярской политике. В частности, в 2001 году иркутский губернатор Борис Говорин был избран на второй срок как «алюминиевый» кандидат. Люди компании также выдвигались в заксобрания и местные советы. Хотя в последние годы степень активности «алюминщиков» снизилась — «в первую очередь в связи с окончанием передела собственности», прокомментировал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов

ввел новые санкции

против России. Среди попавших под них компаний оказалось много структур Олега Дерипаски. Включение в список влечет за собой заморозку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, в частности на операции с долговыми и долевыми инструментами. На фоне этого уже в апреле экспорт алюминия «Русала»

сократился на 70%

по сравнению с мартом. При этом наблюдается резкий (+25%) рост погрузки алюминия внутри РФ.

Эксперты, опрошенные

"Коммерсантом", полагают, что «Русал» пока везет металл на склады, откуда потом продукцию могут закупать мелкие трейдеры для экспорта. По оценкам источников на рынке, такая стратегия увеличивает оборотный капитал компании на 200 млн долларов в месяц, что является риском для устойчивости бизнеса. Если так будет продолжаться, подчеркивает собеседник издания в одной из инвесткомпаний, «Русалу» точно потребуется финансовая поддержка государства для сохранения производства и рабочих мест. Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце апреля такую поддержку

пообещал