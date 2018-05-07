Санкции против Дерипаски сократят список кандидатов в заксобрание Приангарья 

Однако это влияние не будет так велико, как об этом пишут некоторые федеральные издания, отметили эксперты. К примеру, участие экс-директора Иркутского алюминиевого завода и нынешнего иркутского парламентария Игоря Гринберга в новом составе заксобраняи Приангарья не планировалось задолго до санкций.
Тем не менее, эксперты подтверждают, что финансирование «своих кандидатов» упомянутые предприятия сократят почти до нуля. По другим источникам, политическое продвижение работникам «РусАла» и «Иркутскнерго» акционеры компании и вовсе отдали на собственное усмотрение. В итоге ряд кандидатов, возможно, решит не баллотироваться в иркутское заксобрание «за свои», не исключают политологи.
«Официально от предприятий «РусАла» и «Иркутскэнерго» идут четыре кандидата — Алексей Тенигин, нынешний председатель шелеховской думы, секретарь местного отделения «Единой России» и директор по экологии «РУСАЛ-Братск»; Александр Балабанов, глава представительства «РУСАЛа» в Приангарье и текущий парламентарий; Георгий Кузьмин, замгендиректора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью ПАО «Иркутскэнерго», Сергей Коноплев, директор филиалов ТЭЦ-6 и НИ ТЭЦ «Иркутскэнерго», — перечисляет в беседе с «ФедералПресс» иркутский политолог, президент Байкальского регионального фонда «Наша Сибирь» Максим Зимин. — Из всех четверых самую заметную активность в работе с электоратом проявляет Кузьмин. Напротив, самая незаметная и непонятная позиция — у Коноплева. Если кто-то и «пропустит выборы», то, скорее всего, он. Его участие в праймериз от «Единой России» пока ни о чем не говорит. Надо подождать до 15 мая (последний день подачи заявки на участие в выборах). Есть еще один неофициальный кандидат — Виктор Григоров, глава туркомпании «Гранд-Байкал» (также принадлежит структурам Олега Дерипаски). Он еще до объявления о санкциях собирался баллотироваться в иркутский парламент, правда, от партии ЛДПР».
По словам наблюдателей, в последнем случае речь шла не просто о большом, а об «очень большом» финансировании, которое сейчас, по понятным причинам, оказалось под вопросом. Поэтому из всех пятерых кандидатура Григорова наиболее вероятный «вариант на вылет». В участии первых трех кандидатов в сентябрьских выборах у экспертов сомнений нет.
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