Санкции против Дерипаски сократят список кандидатов в заксобрание Приангарья

Однако это влияние не будет так велико, как об этом пишут некоторые федеральные издания, отметили эксперты. К примеру, участие экс-директора Иркутского алюминиевого завода и нынешнего иркутского парламентария Игоря Гринберга в новом составе заксобраняи Приангарья не планировалось задолго до санкций.

Тем не менее, эксперты подтверждают, что финансирование «своих кандидатов» упомянутые предприятия сократят почти до нуля. По другим источникам, политическое продвижение работникам «РусАла» и «Иркутскнерго» акционеры компании и вовсе отдали на собственное усмотрение. В итоге ряд кандидатов, возможно, решит не баллотироваться в иркутское заксобрание «за свои», не исключают политологи.

По словам наблюдателей, в последнем случае речь шла не просто о большом, а об «очень большом» финансировании, которое сейчас, по понятным причинам, оказалось под вопросом. Поэтому из всех пятерых кандидатура Григорова наиболее вероятный «вариант на вылет». В участии первых трех кандидатов в сентябрьских выборах у экспертов сомнений нет.