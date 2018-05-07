«НОВАТЭК» намерен уменьшить риски для «Арктик СПГ»

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». "НОВАТЭК" намерен обезопасить проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ» от возможных санкционных рисков, заявил глава компании Леонид Михельсон

Проект «Арктик СПГ»

"Следующий наш проект, который готовится, по которому мы собираемся принять инвестрешение в следующем году, как-то выстраиваем с самого начала, чтобы уйти от возможных рисков. Это проект «Арктик-СПГ», — отметил Михельсон. сообщает ТАСС . Руководство «НОВАТЭКа» сосредоточило усилия на том, чтобы исключить или минимизировать возможные риски в связи с угрозой усиления санкций в отношении России , подчеркнул Михельсон.

С 2014 г. «НОВАТЭК» находится под санкциями США , а 31 января США включили в так называемый «кремлевский список» самого Михельсона.

"Арктик СПГ-2" — второй СПГ-завод «НОВАТЭКа», запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 г. В своем первом проекте — «Ямал СПГ» — компания применяет зарубежные технологии, во втором проекте «НОВАТЭК» намерен использовать российские разработки.

"НОВАТЭК" уже получил российский патент на технологию сжижения природного газа под названием «Арктический каскад», которая рассчитана на использование оборудования российских производителей.