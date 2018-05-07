Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю на 21 копейку

Розничные цены на бензин Аи-95 на столичных АЗС выросли за неделю, закончившуюся 7 мая 2018 года, на 21 копейку и составили 43,28 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 21 копейку — до 40,11 руб. за литр. При этом цена дизельного топлива увеличилась на 20 копеек — до 41,81 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК выросла на 32 копейки — до 43,11 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — на 31 копейку, до 43,1 руб. за литр.

АЗС Shell увеличили цену на бензин на 13 копеек — до 43,11 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» выросла за неделю на 27 копеек и составила 43,08 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» выросла на 29 копеек — до 43,01 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — не изменилась, сохранившись на уровне 43,95 руб. за литр.

5 февраля ФАС сообщила, что в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства 30 января 2018 года ведомство направило в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Одновременно в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт. Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, указывала при этом ФАС.