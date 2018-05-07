Промсвязьбанк нашел способ избежать санкций

Промсвязьбанк рассматривает возможность не раскрывать персональный состав органов управления, такая мера может помочь защитить менеджмент банка от попадания под персональные санкции, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к банку.
Сейчас банки обязаны раскрывать на своем сайте информацию о квалификации и опыте работы членов совета директоров, правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и бухгалтеров филиалов, отмечает издание. Кроме того, кредитные организации раскрывают конечных собственников. В случае выпуска публичных бумаг в ежеквартальных отчетах также указывается персональный состав правления эмитента.
ЦБ уже разработал ряд мер, направленных на засекречивание информации о попавших под санкции лицах и о сделках, связанных с гособоронзаказом, отмечает издание. В частности, один из проектов постановления разрешает не раскрывать акционеров, включенных в санкционные списки, пишет газета. В конце 2017 года были внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", которые наделяют правительство правом "определить случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации", подлежащей раскрытию в соответствии с этим законом.
По данным газеты, решение не раскрывать персональный состав органов управления Промсвязьбанка пока не принято. В Банке России не ответили на запрос газеты, в Промсвязьбанке отказались от комментариев.