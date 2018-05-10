Саудовская Аравия пообещала не допустить дефицита нефти на международном рынке 

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех заявил, что Саудовская Аравия не допустит дефицита нефти на международном рынке, даже если США введут санкции в отношении Ирана, в результате чего экспорт иранской нефти существенно снизится.
«После выхода США из сделки с Ираном я бы хотел подтвердить нашу приверженность сохранению стабильности на рынке нефти для блага производителей и потребителей. Саудовская Аравия будет плотно сотрудничать с ключевыми производителями ОПЕК и не ОПЕК, чтобы нивелировать нехватку предложения на рынке», — написал саудовский министр в Twitter.
Как отмечает издание «Нефть и Капитал», аль Фалех также обещал в ближайшее время провести консультации с крупнейшими производителями и потребителями нефти, отметив, что находится в постоянной связи по этому вопросу с коллегами из России и США.
Иран является одним из участников сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. Ирану было разрешено повысить уровень добычи нефти на 90 тыс. баррелей в сутки, поскольку из-за санкций США в связи с ядерной программой Иран ранее снизил производство нефти, при этом его добыча не должна превышать 3,8 млн баррелей в сутки.