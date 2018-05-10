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Саудовская Аравия пообещала не допустить дефицита нефти на международном рынке
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Саудовская Аравия пообещала не допустить дефицита нефти на международном рынке 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Forbes.ru
Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех заявил, что Саудовская Аравия не допустит дефицита нефти на международном рынке, даже если США введут санкции в отношении Ирана, в результате чего экспорт иранской нефти существенно снизится.
«После выхода США из сделки с Ираном я бы хотел подтвердить нашу приверженность сохранению стабильности на рынке нефти для блага производителей и потребителей. Саудовская Аравия будет плотно сотрудничать с ключевыми производителями ОПЕК и не ОПЕК, чтобы нивелировать нехватку предложения на рынке», — написал саудовский министр в Twitter.
Как отмечает издание «Нефть и Капитал», аль Фалех также обещал в ближайшее время провести консультации с крупнейшими производителями и потребителями нефти, отметив, что находится в постоянной связи по этому вопросу с коллегами из России и США.
Иран является одним из участников сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. Ирану было разрешено повысить уровень добычи нефти на 90 тыс. баррелей в сутки, поскольку из-за санкций США в связи с ядерной программой Иран ранее снизил производство нефти, при этом его добыча не должна превышать 3,8 млн баррелей в сутки.
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