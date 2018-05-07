Мошенник обокрал клиентов банка в Приморье

В Арсеньевском городском суде в Приморском крае рассматривается дело бывшего банковского служащего, который обвиняется по статье «Мошенничество». Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Бывший сотрудник банка похитил почти полмиллиона рублей у 17 клиентов кредитной организации.

При совершении операций по выдаче кредитов фигурант под обманным предлогом убеждал клиентов банка перечислять страховые выплаты (размер которых варьировал от 10 тысяч до 50 тысяч рублей), указывая при этом номер своего расчетного счета

Банк возместил ущерб всем потерпевшим в полном объеме. Мужчину за совершенные преступления ждет реальный срок.