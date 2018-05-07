Ещё
Мошенник обокрал клиентов банка в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенник обокрал клиентов банка в Приморье 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Арсеньевском городском суде в Приморском крае рассматривается дело бывшего банковского служащего, который обвиняется по статье «Мошенничество». Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Бывший сотрудник банка похитил почти полмиллиона рублей у 17 клиентов кредитной организации.
При совершении операций по выдаче кредитов фигурант под обманным предлогом убеждал клиентов банка перечислять страховые выплаты (размер которых варьировал от 10 тысяч до 50 тысяч рублей), указывая при этом номер своего расчетного счета
прокуратура.
Банк возместил ущерб всем потерпевшим в полном объеме. Мужчину за совершенные преступления ждет реальный срок.
Во Владикавказе главный бухгалтер учебного заведения присвоила более семи миллионов рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
360tv.ru: последние новости
Мнучин: цель санкций США не «Русал», а его владельцы Тайна пропавшего долга. Как дело 19‐летней давности довело Абрамовича до суда Европейский суд отклонил иск «Нафтогаза» к ЕК по газопроводу Opal
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей206
На Украине рассказали о планах на Крымский мост164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой773
Израиль передумал и решил воевать с Ираном222
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы218
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение