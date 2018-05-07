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Ожидания ослабления доллара продолжат расти
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Ожидания ослабления доллара продолжат расти 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
— Сегодня рубль в течение утренних торгов имеет шансы на небольшое укрепление к доллару и евро. При этом в последнее время усилились ожидания ослабления доллара.
Хотя в последнюю неделю, стоит признать, доллар здорово укрепился. Поэтому все ожидают отскока, находя самые разные причины. В том числе и, например, связанные с ухудшением показателей деловой активности в сфере услуг США, снижения инвестиционной активности корпоративного сектора, а также негативной динамики фондового рынка. Есть негатив и в том, что зафиксировано снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США.
Я думаю, что отскок курса доллара и укрепление рубля возможны, но вряд ли это произойдет на наступившей неделе. Сильного укрепления национальной валюты при этом ждать все-таки не стоит. И новый существующий баланс 60-62 за доллар более ожидаем и реален на данном этапе для рынка.
В пятницу рубль укрепился к доллару и евро, причем к валюте Нового Света укрепление было достаточно серьезным. По сути, национальная валюта практически компенсировала потерянные за неделю копейки, поднявшись вслед за нефтью, баррель которой вырос в цене до отметки чуть выше 75 долларов.
Официальный курс доллара на сегодня, 7 мая, составляет 63 рубля 20 копеек (ослабление на 1 рубль 29 копеек). За один евро дают 75 рублей 64 копейки (ослабление на 49 копеек).
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