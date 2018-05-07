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Корпорация развития Сахалина направит более 800 млн руб. на создание рыбзавода на Кунашире
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Корпорация развития Сахалина направит более 800 млн руб. на создание рыбзавода на Кунашире 

ТАСС 35 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Корпорация развития Сахалинской области направит более 800 млн рублей на создание современного рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Кунашире. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.
"Инвестиционный проект, который ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» реализует при поддержке регионального финансового института развития, предполагает создание комплекса, который будет перерабатывать рыбные отходы и свежую рыбу — сардину, скумбрию — в муку и рыбий жир, используемые для производства кормов для животных, для рыб в аквакультуре. Общая стоимость проекта — 1,083 млрд рублей. Из них собственные средства инициатора проекта — 271 млн рублей, остальное — инвестиции Корпорации развития Сахалинской области", — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, основой нового цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира в составе одного из старейших предприятий островного региона — Южно-Курильского рыбокомбината, основанного в 1946 году, станут две технологические линии. Новое высокотехнологичное оборудование будет способно перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки в пиковый период.
"Оборудование прибудет на остров в августе. К этому времени будет в основном завершено строительство цеха. Начало монтажа оборудования намечено на сентябрь, а ввод объекта в эксплуатацию — на второй квартал 2019 года", — пояснили в пресс-службе.
Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области» создано в 2015 году. 100% акций принадлежит правительству Сахалинской области. Уставной капитал — 50,2 миллиарда рублей. Корпорация оказывает финансовую поддержку инвестиционным проектам в островном регионе, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса. Минимальная планка стоимости инициатив, которые принимаются к рассмотрению, составляет 50 миллионов рублей. Финансирование ведется по ставкам 0,5% годовых для проектов в агропромышленном комплексе и 5% годовых — для остальных отраслей.
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