Одно и то же лицо не сможет создавать фирмы-однодневки

Федеральная таможенная служба создаст стоп-лист владельцев фирм, которые замешены в сомнительных финансовых операциях за рубежом, сообщают «Известия» . Далее информацию о перечисленных в таком списке отправят в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, и новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска.

Эта схема направлена на борьбу с уклонением от налогов. «Подозрительность» компании выявляется по следующим факторам: совершение сомнительных операций, наличие задолженности и отсутствие фирмы по юридическому адресу.

Эта мера должна уменьшить количество фирм-однодневок, а также незаконный вывод средств за границу.

Таким образом, на основании таких данных, физлицу могут отказать в госрегистрации новых компаний, а банки могут расторгнуть договор на ведение счёта и отказать в проведении валютных операций.

У федеральной таможенной службы уже есть опыт в проведении подобной работы: в 2016–2017 годах проверено более тысячи лиц, отнесенных к высокому уровню риска.

Тогда из ЕГРЮЛ были исключены 350 лиц, информация о 250 руководителях компаний была передана в банки. Эта программа не позволила незаконный вывод $3,7 млрд за рубеж. Теперь данные и физлицах и компаниях будут поступать в стоп-лист автоматически.