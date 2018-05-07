ФТС создала реестр компаний, проводящих сомнительные торговые операции

"ФТС России ведет c апреля реестр компаний, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции. При регистрации владельцами или руководителями таких компаний новых фирм они автоматически попадают в зону риска. В настоящее время ФТС России проводит работу по организации передачи информации о таких фирмах в заинтересованные ведомства и Банк России , что позволит эффективнее бороться с незаконным выводом капитала из России", — сообщила пресс-служба ФТС.

"В 2017 году таможенными органами по внешнеторговым контрактам зафиксирован незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации на сумму более 69 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем в 2017 году (156 миллиардов рублей). В первом квартале 2018 года указанная сумма составила 18 млрд рублей", — уточнили в ведомстве