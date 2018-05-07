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ФТС создала реестр компаний, проводящих сомнительные торговые операции
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ФТС создала реестр компаний, проводящих сомнительные торговые операции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в рамках борьбы с незаконным выводом капитала из РФ создала реестр компаний, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
"ФТС России ведет c апреля реестр компаний, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции. При регистрации владельцами или руководителями таких компаний новых фирм они автоматически попадают в зону риска. В настоящее время ФТС России проводит работу по организации передачи информации о таких фирмах в заинтересованные ведомства и Банк России, что позволит эффективнее бороться с незаконным выводом капитала из России", — сообщила пресс-служба ФТС.
"В 2017 году таможенными органами по внешнеторговым контрактам зафиксирован незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации на сумму более 69 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем в 2017 году (156 миллиардов рублей). В первом квартале 2018 года указанная сумма составила 18 млрд рублей", — уточнили в ведомстве
"При этом совместно с Росфинмониторингом, ФНС России и Банком России ведется постоянная работа по повышению эффективности взаимодействия: расширение состава передаваемой информации, автоматизация и повышение оперативности ее передачи", — также сообщила пресс-служба.
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