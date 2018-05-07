ФТС создает стоп-лист владельцев сомнительных фирм

Отмечается, что информация о таких компаниях будет направляться в налоговую службу , а также в уполномоченные банки. Новая компания, зарегистрированная на тех же учредителей, сразу попадет в область риска.

Новая мера в скором времени должна стимулировать бизнес работать прозрачно. В ФТС отметили, что вывод из тени повысит собираемость налогов.

При внесении компаний в стоп-лист будет проводиться анализ деятельности бизнеса, фиксироваться факты проведения сомнительных операций, а также наличие задолженности либо отсутствие фирмы по указанному при государственной регистрации адресу. Это усложнит создание фирм-однодневок и незаконный вывод капитала за границу.

"По оценке ФТС, это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд", — отмечает газета.