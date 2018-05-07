Банкиры-кассиры

России идет второй этап кассовой реформы: предприниматели и фирмы переходят на новые онлайн-кассы. Многие банки заинтересовались этим рынком и предлагают свои решения. Зачем это банкам?

Путь к сердцу малого бизнеса лежит через кассу

Если в первую волну кассовой реформы попал крупный бизнес — ретейлеры, сети, то во вторую волну на новые кассы переходит значительная часть компаний малого бизнеса. С одной стороны, для банков это рискованный сегмент — с точки зрения кредитования. С другой стороны, сегмент потенциально выгодный. Сегодня малый бизнес в России дает порядка 20% ВВП (причем она практически не меняется с начала века). Но власти нацелены на то, чтобы эта доля увеличивалась в перспективе до 50%, как в европейских странах. Об этом неоднократно говорил президент РФ.

Сегмент малых предприятий — очень большой и перспективный с точки зрения кросс-продаж, а также развития платежных инструментов. Сегодня на рынке розничной торговли и услуг примерно 3—4 млн компаний. По данным Росстата, около 70% торгового оборота в России проходит именно через предприятия малого бизнеса, преимущественно через ИП. При этом рынок характеризуется низким уровнем проникновения эквайринга, а значит, высоким потенциалом: всего около 20% трансакций в предприятиях МСП проходит по картам.

Малый бизнес для банков — это практически розница. Чтобы эффективно работать с клиентами из этого сегмента, также требуются технологии, менеджеры, большие затраты на привлечение. А с кассовыми решениями для МСП банки получают готовую клиентскую базу, с которой можно работать и предлагать другие продукты.

Ловим клиента на кассу

Альфа-Банк. «Кассовый» подход банков к малому бизнесу очень разный. Кто-то продает кассы «своих» производителей. Например, так делает Сбербанк , предлагающий предпринимателям «умные» кассы «Эвотор» с широким функционалом для автоматизации бизнеса. Другие банки предлагают сторонние решения, например Тинькофф, Ак Барс

Одни банки продают пакетные решения, другие предлагают кассы рассрочку, третьи — в аренду. Например, в Альфа-Банке можно купить кассу в рассрочку на шесть месяцев, цены от 27,5 тыс. до 30 тыс. рублей. То есть касса обойдется предпринимателю приблизительно в 5 тыс. рублей в месяц. В банке Ак Барс можно купить кассы разных производителей за сумму от 22 тыс. до 44 тыс. рублей. В Сбербанке смарт-терминалы «Эвотор» можно приобрести в зависимости от модели за 18—35 тыс. рублей. В указанные цены входит стоимость кассы и фискального накопителя. В Модуль-Банке анонсирована цена кассы в 15 тыс. рублей, но в эту сумму не входит фискальный накопитель, с ним цена подрастет до 21 тыс. рублей и выше. Недавно Сбербанк также запустил аренду касс «Эвотор», стоит это удовольствие от 1,3 тыс. до 2,9 тыс. рублей в месяц.

Как говорит директор по работе с ключевыми клиентами «Эвотор» Антон Никеров , главная цель для банка — удержание клиента. «Просто продать кассу — это не так выгодно, всего лишь разовая комиссия для банка, — поясняет он. — Важно предложить интересный для клиента продукт, который позволит банку выстроить долгосрочные отношения».

Вместе с кассами могут предлагаться мобильный эквайринг, РКО и другие продукты. Например, Бинбанк предлагает предпринимателям эквайринговое решение на базе «умных» касс: пинпад, который можно подключить к кассе через специальный драйвер. Плюс в этом случае предприниматель может рассчитывать на пониженные комиссии. «Клиенты малого и среднего бизнеса могут приобрести в Бинбанке онлайн-кассу и одновременно подключить услугу торгового эквайринга на льготных условиях, — говорит начальник отдела развития торгового эквайринга Бинбанка Александр Иванников . — Согласно дорожной карте по внедрению законопроекта 54-ФЗ все юридические лица в срок до 1 июля 2018 года должны передавать данные в налоговую в режиме онлайн. Банк же, помимо самой кассы, параллельно может предложить другие услуги. Не только эквайринг, но и, к примеру, РКО».

Цитата

банке «Тинькофф» продают онлайн-кассы предпринимателям, причем в ближайшее время планируется расширить линейку — предлагать еще более простые, бюджетные, а также, наоборот, более продвинутые варианты. Общая цель кассовых решений банка — сформировать удобную экосистему для клиентов, чтобы любую услугу для развития бизнеса можно было получить в одном окне, рассказали в пресс-службе банка.

Банки могут смотреть, что происходит с бизнесом клиента

«Умные» кассы включают в себя различные полезные сервисы для малого бизнеса и уже давно стали эффективным инструментом развития для МСП. Такой терминал, например, подскажет предпринимателю, каким должен быть ассортимент и цены в зависимости от сезонности и отраслевой специфики бизнеса, поможет определить правильную локацию новой торговой точки, контролировать персонал. Они удобны, и предприниматели все чаще и больше ими пользуются.

Для банков кассы также открывают широкое поле возможностей. Во-первых, через любые онлайн-кассы видно все операции. Банки могут смотреть, что происходит с бизнесом клиента, принимать решение о кредитовании. Или, если они уже кредитуют клиента, видеть, все ли у него в порядке. Во-вторых, они могут развивать кросс-продажи, например, предлагать более выгодные условия на кассы при покупке РКО.

В-третьих, на «умных» облачных кассах могут устанавливать разные приложения, через которые можно продавать банковские продукты вплоть до кредитов, делать доступ в личный кабинет. Такая касса становится для предпринимателя точкой входа в банк и решения с банком всех финансовых вопросов. Ровно так же, как сейчас такой точкой входа для обычного человека является смартфон и приложения онлайн-банкинга на нем.

Таким образом, кассы позволяют банкам максимально проникнуть в сегмент малого бизнеса, детально видеть его, предлагать все больше нужных предпринимателям продуктов и услуг, а значит, развивать свой бизнес в этом сегменте.