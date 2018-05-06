ConocoPhillips рассчитывает на активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне

По решению международного арбитража, американской компании полагается 2,4 миллиарда долларов выплат за национализацию в Венесуэле в 2007 году. Conoco требовала 22 миллиарда долларов.

Цель Conoco — объекты на островах Бонэйр и Эустахио, стратегически важные для экспорта нефти.