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ConocoPhillips рассчитывает на активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне
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ConocoPhillips рассчитывает на активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
По решению международного арбитража, американской компании полагается 2,4 миллиарда долларов выплат за национализацию в Венесуэле в 2007 году. Conoco требовала 22 миллиарда долларов.
Цель Conoco — объекты на островах Бонэйр и Эустахио, стратегически важные для экспорта нефти.
В 2007 году экс-президент Венесуэлы Уго Чавес заставил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские компании Exxon Mobil и ConocoPhillips обратились в суд.
В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при ВБ установил, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были конфискованы незаконно, передает ТАСС.
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