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Conoco нацелилась на активы PDVSA на Карибах после решения о выплате ей $2 млрд — СМИ
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Conoco нацелилась на активы PDVSA на Карибах после решения о выплате ей $2 млрд — СМИ 

Прайм 36 минут назад
МЕХИКО, 6 мая /ПРАЙМ/. ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате американской компании более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
Целью Conoco являются объекты PDVSA на островах Бонэйр и Эустахио, играющие крайне важную роль для экспорта венесуэльской нефти, так как там она перерабатывается, смешивается и хранится.
"Мы сотрудничаем с обществом и местными властями, чтобы решить проблемы, которые могут возникнуть при исполнении решения (о выплате)", — приводит агентство заявление Conoco.
В конце апреля международная торговая палата приняла решение, согласно которому PDVSA должна выплатить ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.
В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские Exxon Mobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.
Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить 1,6 миллиарда долларов.
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