Москва, 6 мая /Синьхуа/ — Специалисты Объединенного кредитного бюро сообщают, что россияне стали чаще брать кредиты. Такое заявление было сделано на основе анализа данных 600 российских банков.
Сообщают, что количество заемщиков за первые пять месяцев 2018 года увеличилось на 22 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по май 2018 года в России было выдано 8 млн кредитов на общую сумму 1,59 трлн рублей. Наиболее растущим сегментом этой сферы являются кредитные карты. Их было выдано более 2 млн с начала года. —0—