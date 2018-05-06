Россияне стали чаще брать кредиты

Москва , 6 мая / Синьхуа / — Специалисты Объединенного кредитного бюро сообщают, что россияне стали чаще брать кредиты. Такое заявление было сделано на основе анализа данных 600 российских банков.

Сообщают, что количество заемщиков за первые пять месяцев 2018 года увеличилось на 22 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.