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Манн вступает во временную финансовую роль в Air Partner
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Манн вступает во временную финансовую роль в Air Partner 

AirCargoNews.ru 2 часа назад
Фото: AirCargoNews.ru
Air Partner назначил Криса Манна временным главным финансовым директором, пишут журналисты AVIAV.
Бывший главный финансовый директор компании Нейл Моррис подал в отставку после того, как британский чартерный брокер выявил бухгалтерскую ошибку, связанную с взысканием дебиторской задолженности с клиентов за неполученные суммы с 2010/11 финансового года.
Манн является дипломированным бухгалтером, который работал на финансовых должностях старшего уровня, в ряде зарегистрированных и частных компаний, последний раз он занимал ведущие должности в Kone Corp и Gatwick Airport Ltd.
Манн останется с компанией до тех пор, пока постоянный главный финансовый директор не будет назначен. Он не будет директором компании, ни членом правления. Air Partner привлек компанию, которая поможет подобрать подходящего человека на роль постоянного главного финансового директора.
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