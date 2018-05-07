Ещё
ZTE просит США приостановить санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

ZTE просит США приостановить санкции 

Вести Экономика 37 минут назад
Фото: Reuters
Китайская компания ZTE обратилась в Министерство торговли США с просьбой приостановить действие запрета американским компаниям продавать комплектующие китайскому бренду.
К прошению поданы дополнительные документы, подтверждающие, что ZTE выполняла условия торгового эмбарго, введенного в отношении Ирана и КНДР. Обращение было передано в ходе переговоров по торгово-экономическим вопросам, прошедших в Пекине на этой неделе между высокопоставленными должностными лицами обеих стран.
Вашингтон ввел санкции в прошлом месяце, запретив местным компаниям продавать ZTE комплектующие для смартфонов, телекоммуникационного оборудования и других устройств, которые производит китайская компания. Срок действия ограничений — семь лет.
Источники, пожелавшие сохранить анонимность, так как они не были уполномочены публично рассказывать о переговорах, заявили, что китайские переговорщики обратились к американской стороне с просьбой выслушать обращение ZTE, принять во внимание усилия компании по приведению в соответствие с требованиями США, и внести поправки в запрет.
Несмотря на то, что законодательство США не предусматривает возможность апелляционного обжалования решения ведомства, Министерство торговли согласилось рассмотреть заявление ZTE «на неофициальной основе». Кроме того, пришло сообщение, что компания получила разрешение на покупку чипсетов от MediaTek.
Запрет на торговлю с ZTE распространяется и на все компании, что используют ту или иную интеллектуальную собственность из США, например тому же чипмейкеру MediaTek. Несанкционированная поставка чипов ZTE могла бы привести к тому, что на чипмейкера были бы наложены санкции.
За несколько часов до сообщения Reuters министерство коммерции КНР опубликовало заявление, в котором говорится о строгом представлении в связи с делом компании ZTE, сделанном КНР в ходе переговоров США. Как утверждают в министерстве, официальные лица США, со своей стороны, заявили, что «придают большое значение представлению Китая и доложат о нём президенту США».
Председатель совета директоров ZTE Йин Йимин в письме сотрудникам написал, что компания "в сотрудничестве с китайским правительством активно предпринимает меры в попытке решить вопрос как можно скорее".
Вести Экономика: последние новости
"Газпром" обновил рекорды добычи и экспорта США продлили срок выхода из санкционных активов Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели215
LIVE: Инаугурация президента России415
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»113
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой947
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове15
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение