ZTE просит США приостановить санкции

Китайская компания ZTE обратилась в Министерство торговли США с просьбой приостановить действие запрета американским компаниям продавать комплектующие китайскому бренду.

К прошению поданы дополнительные документы, подтверждающие, что ZTE выполняла условия торгового эмбарго, введенного в отношении Ирана КНДР . Обращение было передано в ходе переговоров по торгово-экономическим вопросам, прошедших в Пекине на этой неделе между высокопоставленными должностными лицами обеих стран.

Вашингтон ввел санкции в прошлом месяце, запретив местным компаниям продавать ZTE комплектующие для смартфонов, телекоммуникационного оборудования и других устройств, которые производит китайская компания. Срок действия ограничений — семь лет.

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, так как они не были уполномочены публично рассказывать о переговорах, заявили, что китайские переговорщики обратились к американской стороне с просьбой выслушать обращение ZTE, принять во внимание усилия компании по приведению в соответствие с требованиями США, и внести поправки в запрет.

Несмотря на то, что законодательство США не предусматривает возможность апелляционного обжалования решения ведомства, Министерство торговли согласилось рассмотреть заявление ZTE «на неофициальной основе». Кроме того, пришло сообщение, что компания получила разрешение на покупку чипсетов от MediaTek.

Запрет на торговлю с ZTE распространяется и на все компании, что используют ту или иную интеллектуальную собственность из США, например тому же чипмейкеру MediaTek. Несанкционированная поставка чипов ZTE могла бы привести к тому, что на чипмейкера были бы наложены санкции.

За несколько часов до сообщения Reuters министерство коммерции КНР опубликовало заявление, в котором говорится о строгом представлении в связи с делом компании ZTE, сделанном КНР в ходе переговоров США. Как утверждают в министерстве, официальные лица США, со своей стороны, заявили, что «придают большое значение представлению Китая и доложат о нём президенту США».

Председатель совета директоров ZTE Йин Йимин в письме сотрудникам написал, что компания "в сотрудничестве с китайским правительством активно предпринимает меры в попытке решить вопрос как можно скорее".