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Керимова выписали из больницы
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Керимова выписали из больницы 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова выписали из госпиталя имени Вишневского.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника кардиохирургического центра больницы профессора Александра Лищука.
«Он у нас находился на лечении, у него были сложные нарушения ритма. Мы ему ритм полностью восстановили, и вчера он был выписан уже домой. Всё прошло хорошо, всё стандартно. Сегодня его состояние стабильное — вроде он уже был на работе», — заявил Лищук.
Ранее СМИ сообщили, что Керимов попал в московскую больницу из-за проблем с сердцем.
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