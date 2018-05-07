Xiaomi раздаст лишние деньги клиентам

Китайская корпорация Xiaomi намерена раздать лишние деньги своим клиентам.

Отметим, что глава компании по производству электроники сделал громкое заявление, сказав, что компания может начать раздавать лишнюю прибыль своим клиентам.

К слову, эксперты назвали стратегию развития Xiaomi правильной, так как с каждым днем популярность марки растет.

В настоящее время и в течение нескольких лет компания работает по одному принципу: ограничить свою чистую прибыль на уровне пяти процентов. Если же прибыль станет выше, то эти денежные средства будут направлены пользователям продукции Xiaomi. Согласно прогнозам экспертов, чистая прибыль вырастет уже в течение 2018 года.

Таким образом, Xiaomi в 2018 году намерена начать раздавать клиентам лишние деньги, но как это будет происходить сейчас неизвестно.

Отметим, что на сегодняшний день смартфоны от Xiaomi занимают четвертую строчку рейтинга самых популярных смартфонов в мире. За первые три месяца текущего года их продали 28,3 млн штук, а сама корпорация заняла 8,2% от общей доли продаж мобильных устройств на рынке.