Россияне за I квартал 2018 г взяли кредитов на 1,59 трлн руб

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за март и I квартал 2018 года.

Всего в I квартале текущего года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. В I квартале 2017 года было выдано 7,1 млн кредитов на 1,04 трлн рублей.

Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%. За январь–март 2018 года было выдано 2,29 млн новых карт с общим лимитом 166,98 млрд рублей, годом ранее — 1,38 млн карт на 80,26 млрд Средний лимит по карте увеличился за год на 25%: с 58 тыс. до 73 тыс. рублей.

В марте было выдано 3,01 млн новых кредитов общим объемом свыше 601,75 млрд рублей. По сравнению с мартом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 8%, а объемы кредитования выросли на 34%. В марте 2017 года было выдано 2,80 млн кредитов на 449,63 млрд рублей.