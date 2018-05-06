Россияне стали брать больше кредитов 

За первые три месяца 2018 года было выдано 8,65 миллиона кредитов на общую сумму 1,59 триллиона рублей. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).
По сведениям аналитиков, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году число взятых кредитов выросло на 22%, а их объем − на целых 53%. При этом, наибольшей популярностью у жителей России пользуются кредитные карты. С января по март банки выдали почти 2,3 миллиона карт, что на 66% в больше, чем годом ранее. В то же время, как уточнили специалисты ОКБ, средний лимит по карте вырос с 65 тысяч до 73 тысяч рублей.
Кроме того, согласно оценкам экспертов, ипотечные кредиты продемонстрировали 33-процентный рост. Их общая сумма составила почти 200 миллиардов рублей, тогда как в первые месяцы 2017 года она не превышала 140 миллиардов.