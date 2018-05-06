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Россияне стали брать больше кредитов
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Россияне стали брать больше кредитов 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
За первые три месяца 2018 года было выдано 8,65 миллиона кредитов на общую сумму 1,59 триллиона рублей. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).
По сведениям аналитиков, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году число взятых кредитов выросло на 22%, а их объем − на целых 53%. При этом, наибольшей популярностью у жителей России пользуются кредитные карты. С января по март банки выдали почти 2,3 миллиона карт, что на 66% в больше, чем годом ранее. В то же время, как уточнили специалисты ОКБ, средний лимит по карте вырос с 65 тысяч до 73 тысяч рублей.
Кроме того, согласно оценкам экспертов, ипотечные кредиты продемонстрировали 33-процентный рост. Их общая сумма составила почти 200 миллиардов рублей, тогда как в первые месяцы 2017 года она не превышала 140 миллиардов.
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