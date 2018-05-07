Кредитные долги россиян выросли на 1,6 трлн рублей

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Россияне в I квартале текущего года взяли 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования в деньгах увеличились на 53%, подсчитало Объединенное кредитное бюро.

Для сравнения: в I квартале 2017 г. было выдано 7,10 млн кредитов на 1,04 трлн руб.

В марте 2018 г. было выдано 3,01 млн новых кредитов общим объемом свыше 601,75 млрд руб. По сравнению с мартом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 8%, а объемы кредитования выросли на 34%. В марте 2017 г. было выдано 2,80 млн кредитов на 449,63 млрд руб.

Кредитные карты Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт.

Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%.

За январь-март 2018 г. было выдано 2,29 млн новых карт с общим лимитом 166,98 млрд руб., годом ранее — 1,38 млн карт на 80,26 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 25%: с 58 до 73 тыс. руб.

Ипотека Второй квартал подряд крайне высокие темпы роста продолжает показывать сегмент ипотечного кредитования.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I кв. 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 61%, денежные объемы кредитования — на 72%.

В I кв. 2018 г. было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд руб., год назад было выдано 162,40 тыс. кредитов на 296,05 млрд руб.

Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7%: с 1,82 до 1,95 млн руб.

Автокредитование В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 23%.

В I квартале нынешнего года было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд руб., годом ранее банки выдали 88,99 тыс. кредитов на 65,19 млрд руб.

Средний размер нового автокредита вырос на 5%: с 733 до 772 тыс. руб.

Кредиты наличными В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%.

В I квартале 2018 г. было выдано 5,98 млн кредитов наличными на 829,48 млрд руб. против 5,44 млн кредитов на 589,88 млрд руб. годом ранее.

Средний размер выданного кредита наличными вырос на 28%: со 108 до 139 тыс. руб.