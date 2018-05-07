Штат «Почты России» не сократят при реорганизации 

Проект закона о преобразовании «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество станет главной темой расширенного заседания Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям седьмого мая.
Документ отвечает всем самым главным вызовам, которые обозначают люди, уверен председатель комитета Николай Николаев. Целью документа должно стать создание базовых условий для кардинального повышения качества и доступности услуг почтовой связи для граждан.
«Базовым положением указанного законопроекта является сохранение стопроцентного контроля государства над деятельностью «Почты России». В законопроекте прописана прямыми нормами доступность размещения почтовых отделений, равно как и то, что реформирование «Почты России» не может служить поводом для сокращения штата предприятия. Помимо этого, в законопроекте очень подробно прописаны нормы, которые полностью, на наш взгляд, исключают «разбазаривание» имущества, и оно полностью должно быть предано вновь создаваемой компании», — приводит слова Николаева его пресс-служба.
Законопроект внесли в Государственную Думу 5 апреля 2018 года представители всех политических фракций, а также члены Совета Федерации.
Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что предприятие может быть реорганизовано в конце 2018 — начале 2019 года.