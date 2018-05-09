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Adidas убрала с сайта форму с символикой СССР
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Adidas убрала с сайта форму с символикой СССР 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Представители спортивного бренда Adidas убрали со своего американского сайта коллекцию формы с советской символикой, выпущенной компанией специально к чемпионату мира по футболу. Ранее коллекция с надписями и гербом СССР возмутила властей Литвы и Украины.
Вызвавшая скандал коллекция Adidas состояла из нескольких футболок и женского платья. Помимо герба республик на одежде крупным шрифтом было написано "USSR". Представители Adidas заявили, что при создании этой коллекцией они вдохновлялись формой на чемпионате СССР по футболу 1991 года.
Сотрудники Министерства иностранных дел Литвы раскритиковали "советскую" форму, заявив, что им надоела "имперская ностальгия".
В Литве с 2008 года действует закон, который запрещает демонстрацию коммунистической символики (наравне с нацистской). Для нарушителей предусмотрен штраф до 300 евро (около 22 тысяч рублей).
Вслед за литовскими властями против формы c советской символикой выступили представители Украины. Местный институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел в случае распространения в стране продукции "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима".
Глава института Владимир Вятрович заявил, что выпуск коллекции одежды с символикой СССР — это нарушение моральных норм.
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