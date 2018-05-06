Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO

ИА Синьхуа: последние новости

Чистая прибыль Китайской железнодорожной корпорации выросла в 2017 году на 69 процентов

До 1317,9 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже

Компания с Каймановых островов намерена инвестировать 1,3 млрд долларов в солнечную энергетику в Узбекистане