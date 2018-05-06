Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO 

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке. В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1,1 млрд юаней /около 170 млн долларов США/.
Одна из этих компаний разместит свои акции на Шанхайской фондовой бирже, другая — на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext в Шэньчжэне.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-