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Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO
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Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке. В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1,1 млрд юаней /около 170 млн долларов США/.
Одна из этих компаний разместит свои акции на Шанхайской фондовой бирже, другая — на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext в Шэньчжэне.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-
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