Экс-главу одной из крупнейших страховых фирм в Китае Anbang приговорили к 18 годам тюрьмы

ПЕКИН, 10 мая /ПРАЙМ/. Суд средней ступени Шанхая приговорил экс-председателя правления, генерального директора одной из крупнейших в Китае страховых компаний Anbang Insurance У Сяхуэйя к 18 годам лишения свободы за мошенничество, а также постановил конфисковать 10,5 миллиарда юаней (около 1,6 миллиарда долларов), следует из вердикта суда.

"Суд приговорил подсудимого У Сяхуэйя к 18 годам тюремного заключения, постановил лишить всех политических прав на четыре года, а также конфисковать 10,5 миллиарда юаней", — говорится в решении суда.

В феврале этого года Комитет по управлению и контролю за страховыми операциями Китая взял в свое ведение управление Anbang Insurance сроком на год после того, как гендиректору предъявили обвинения в совершении экономических преступлений.

В июне 2017 году комитет начал проверку деятельности компании. В это же время в СМИ появились сообщения, что ее экс-глава подозревался в финансовых махинациях и был отстранен от должности.

Anbang Insurance Group — одна из крупнейших страховых компаний в Китае. Ее клиентами в настоящий момент являются более 20 миллионов человек. Общая сумма активов превышает 800 миллиардов юаней.