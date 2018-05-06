Чистая прибыль Китайской железнодорожной корпорации выросла в 2017 году на 69 процентов

Пекин, 6 мая / Синьхуа / — Чистая прибыль Китайской железнодорожной корпорации /CRC/ по итогам 2017 года приблизилась к максимальному за последние пять лет показателю, при этом рост задолженности компании замедлился.

Доходы CRC в прошлом году составили порядка одного трлн юаней /160 млрд долл. США /, увеличившись на 11,9 процента против предыдущего года, а ее чистая прибыль достигла 1,8 млрд юаней при росте на 69 процентов.

Согласно отчету компании, в прошлом году замедлился рост ее задолженности. Если в 2016 году сумма долга CRC увеличилась на 620 млрд юаней, то в 2017-м — лишь на 272 млрд

Доходы корпорации за первые три месяца этого года составили 179 млрд юаней, увеличившись на 5,7 процента в годовом выражении. Большую часть поступлений составили доходы от пассажироперевозок.

В первом квартале 2018 года CRC вложила 92 млрд юаней в основные фонды — это приблизительно 12,6 процента от запланированной на год суммы. -0-