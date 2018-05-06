Российская косметика будет представлена на международной выставке BeautyWorld Middle East Dubai 2018

С 8 по 10 мая этот «Праздник красоты» посетят более 1500 компаний из 50 стран мира. При поддержке АО «Российский экспортный центр» впервые будет организована коллективная экспозиция 13 отечественных компаний.

Огромный выбор ждёт гостей российского стенда уходовой косметики. Свои новинки представят компания «Красная линия»; «Зелдис-Фарма» (Librederm и «Лошадиная сила»); лаборатория косметики «Аркадия» и «Лаборатория 'ЭМАНСИ», «Уник Косметик», которая также производит бытовую химию. Средства для ухода за волосами и пр. представит компания «Аэро-Про».

Натуральную плацентарную и пептидную косметику продемонстрирует один из лидеров направления — компания «Инки». Компании «Мезофарм» и «Гельтек-Медика» привезут профессиональную косметику для домашнего применения.

Секреты бережного и качественного ухода за зубами и деснами раскроют компании «

Глобал Дент

» (бренд Global White) и «Русэкспорт», чей бренд SPLAT давно завоевал российский рынок.

Сегмент декоративной косметики представят компания «Октопас» и детский бренд NOMI (компания «Новая идея»).

Участие в Beautyworld Middle East — уникальная возможность для российских производителей привлечь покупателей и партнёров Ближнего Востока и заявить о себе на мировом рынке beauty-индустрии.

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