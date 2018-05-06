Границы ТОР «Комсомольск» расширены

В границы территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» дополнительно включены 20 земельных участков. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 6 мая.

Включённые в ТОР участки расположены на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края . Изменение границ, как отметили в кабмине, осуществлено в целях «реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий».

«В результате реализации этих инвестиционных проектов объём частных инвестиций составит более 9,5 миллиарда рублей, будет создано более 950 рабочих мест, совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 7,4 миллиарда рублей», — пообещали в Правительстве.