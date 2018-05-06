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Китайская компания Zotye совместно с Ford планируют открыть совместное предприятие на территории КНР
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Китайская компания Zotye совместно с Ford планируют открыть совместное предприятие на территории КНР 

Car.ru 23 минуты назад
Фото: Car.ru
По предоставленным сведениям автопроизводители будут заниматься выпуском авто для КНР.
О создании новой компании в КНР по сборке машин была получена информация от агентства «Синьхуа» в минувшую субботу. Планируется, что уставной капитал будет равен 20 млн долларов, акции разделены в равных долях.
Так в прошлом году Ford совместно с Anhui Zotye создал автопредприятие по выпуску электромобилей исключительно китайского авторынка. Компания ставит планы по выпуску к 2025 году до 15 моделей, предпочтения будут отдаваться электромобилям.
Ford самый крупный производитель машин во всем мире и стремительно наращивает обороты производств
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