Ford и Zotye создадут совместное предприятие для выпуска автомобилей в Китае

Планы по созданию общего производства вынашивались с 2017 года. И вот, наконец, договоренность достигнута. Американский «Форд» , один из крупнейших мировых автопроизводителей, и китайская компания «Зоти» получат по 50% акций в новом совместном проекте. Уставной капитал компании, которая займется производством моделей для внутреннего рынка Поднебесной в провинции Чжэцзян, составит 20 млн долларов. К 2025 году совместное предприятие, согласно озвученной стратегии, должно иметь в ассортименте 15 моделей.