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Ford и Zotye создадут совместное предприятие для выпуска автомобилей в Китае
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Ford и Zotye создадут совместное предприятие для выпуска автомобилей в Китае 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Планы по созданию общего производства вынашивались с 2017 года.
И вот, наконец, договоренность достигнута. Американский «Форд», один из крупнейших мировых автопроизводителей, и китайская компания «Зоти» получат по 50% акций в новом совместном проекте. Уставной капитал компании, которая займется производством моделей для внутреннего рынка Поднебесной в провинции Чжэцзян, составит 20 млн долларов. К 2025 году совместное предприятие, согласно озвученной стратегии, должно иметь в ассортименте 15 моделей.
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