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Facebook может стать платным
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Facebook может стать платным 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Facebook заказала маркетинговые исследования, чтобы выяснить, сможет ли социальная сеть привлечь новых пользователей, предложив платную подписку без рекламы.
Социальная сеть Facebook может ввести платную подписку без рекламы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к американской компании.
Руководство соцсети задумалось о введении платной подписки из-за «клиентского кризиса», связанного с утечкой данных 86 млн пользователей. Утечка данных привела к падению капитализациии компании и уменьшению состояния основателя Марка Цукерберга. Facebook провела маркетинговое исследование, чтобы понять, будет ли платная версия без рекламы пользоваться спросом.
Так, британская компания Cambridge Analytica в течение года собирала данные о пользователях Facebook, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу.
Кроме того, сообщается, что за 2017 год компания смогла заработать 14 млрд долларов на размещении таргетированной рекламы.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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