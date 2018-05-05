США обратились к Китаю по вопросу авиакомпаний

США призвали Китай прекратить предъявлять политические требования авиакомпаниям

Она сообщила, что 25 апреля власти КНР направили письма 36 зарубежным авиаперевозчикам, включая ряд американских компаний, с требованием изменить на своих сайтах и в рекламных материалах обозначения Тайваня, Гонконга Макао в соответствии с установками КПК.

"Президент Дональд Трамп выступал против политкорректности в Соединенных Штатах. Он поддержит американцев, сопротивляющихся попыткам Коммунистической партии Китая навязать китайскую политкорректность американским компаниям и гражданам", — подчеркивается в заявлении.

Сандерс охарактеризовала требования Пекина как "нонсенс по-оруэлловски", имея ввиду британского писателя Джорджа Оруэлла . Кроме того, продолжила представитель Белого дома, призыв китайских властей "укладывается в усиливающуюся тенденцию по навязыванию Коммунистической партией Китая ее политических взглядов американским гражданам и частным компаниям".

"Попытки Китая распространить цензуру и политическую корректность на американцев и весь остальной свободный мир встретят сопротивление", — утверждает Сандерс, напоминая также об "известных на весь мир" сетевых интернет-фильтрах, действующих в КНР.