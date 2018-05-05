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США обратились к Китаю по вопросу авиакомпаний
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США призвали Китай прекратить предъявлять политические требования авиакомпаниям 

ТАСС 3 часа назад
Фото: AP Photo/Evan Vucci
США выступают против того, чтобы Коммунистическая партия Китая предъявляла политизированные требования зарубежным авиаперевозчикам, в том числе американским, касающиеся географических обозначений. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Она сообщила, что 25 апреля власти КНР направили письма 36 зарубежным авиаперевозчикам, включая ряд американских компаний, с требованием изменить на своих сайтах и в рекламных материалах обозначения Тайваня, Гонконга и Макао в соответствии с установками КПК.
"Президент Дональд Трамп выступал против политкорректности в Соединенных Штатах. Он поддержит американцев, сопротивляющихся попыткам Коммунистической партии Китая навязать китайскую политкорректность американским компаниям и гражданам", — подчеркивается в заявлении.
Сандерс охарактеризовала требования Пекина как "нонсенс по-оруэлловски", имея ввиду британского писателя Джорджа Оруэлла. Кроме того, продолжила представитель Белого дома, призыв китайских властей "укладывается в усиливающуюся тенденцию по навязыванию Коммунистической партией Китая ее политических взглядов американским гражданам и частным компаниям".
"Попытки Китая распространить цензуру и политическую корректность на американцев и весь остальной свободный мир встретят сопротивление", — утверждает Сандерс, напоминая также об "известных на весь мир" сетевых интернет-фильтрах, действующих в КНР.
"Соединенные Штаты решительно возражают против попыток Китая заставить частные фирмы использовать конкретные формулировки политического характера в публикуемой ими информации для общего доступа. Мы призываем Китай прекратить угрозы и принуждение в адрес американских перевозчиков и граждан", — резюмировала Сандерс.
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