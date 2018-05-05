Ещё
LATAM выгрузит пакет акций грузовой авиакомпании Mas Air
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

LATAM выгрузит пакет акций грузовой авиакомпании Mas Air 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпания LATAM достигла предварительного соглашения о продаже своей доли в Aerotransportes Mas de Carga (Mas Air), также известной как LATAM Cargo Mexico, за нераскрытую сумму.
Доля будет приобретена группой, возглавляемой нынешними акционерами Mas Air, причем сделка ожидается в начале августа этого года.
Согласно информации AVIAV, авиакомпания управляет одним Boeing 767-300ERF, предлагающим рейсы между Мексикой и США, Майами и Лос-Анджелесом.
Сумма сделки не считается существенной для LATAM Airlines Group.
AirCargoNews.ru: последние новости
American Airlines сообщает о росте выручки за первый квартал Первая афганская летчица получила убежище в США Парашют для БПЛА обезопасит людей на земле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярошенко исчез из американской тюрьмы57
Скончался Марат Мусин68
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь60
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала206
США лишили Украину важной льготы93
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение