LATAM выгрузит пакет акций грузовой авиакомпании Mas Air

Авиакомпания LATAM достигла предварительного соглашения о продаже своей доли в Aerotransportes Mas de Carga (Mas Air), также известной как LATAM Cargo Mexico, за нераскрытую сумму.

Доля будет приобретена группой, возглавляемой нынешними акционерами Mas Air, причем сделка ожидается в начале августа этого года.

США, Майами и Лос-Анджелесом. Согласно информации AVIAV, авиакомпания управляет одним Boeing 767-300ERF, предлагающим рейсы между Мексикой

Сумма сделки не считается существенной для LATAM Airlines Group.