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American Airlines сообщает о росте выручки за первый квартал
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American Airlines сообщает о росте выручки за первый квартал 

AirCargoNews.ru 44 минуты назад
Фото: AirCargoNews.ru
American Airlines является последним перевозчиком в США, сообщившим о сильных финансовых показателях для своих грузовых операций в течение первого квартала года, при этом доходы и рост трафика увеличиваются на двузначные процентные уровни, сообщает информационный сайт AVIAV.
Компания со штаб-квартирой в Далласе зафиксировала, что общий объем грузовых перевозок в первом квартале увеличился на 18,8 процентов в годовом исчислении до 227 миллионов долларов.
Увеличение выручки происходит за счет увеличения трафика на 10,9 проц. в годовом исчислении до 687 млн грузовых тонн на милю, в тоже время доходность улучшилась на 7,1 проц. и достигла 33,03 цента за грузовую тонну-милю.
Основные конкуренты American в США также отметили высокие показатели за квартал, при этом Delta зарегистрировала 23,9 процентное улучшение доходов до 202 млн долларов, а компания United сообщила о приросте на 23,1 проц. до 293 млн долларов.
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