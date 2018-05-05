American Airlines сообщает о росте выручки за первый квартал

American Airlines является последним перевозчиком в США , сообщившим о сильных финансовых показателях для своих грузовых операций в течение первого квартала года, при этом доходы и рост трафика увеличиваются на двузначные процентные уровни, сообщает информационный сайт AVIAV.

Компания со штаб-квартирой в Далласе зафиксировала, что общий объем грузовых перевозок в первом квартале увеличился на 18,8 процентов в годовом исчислении до 227 миллионов долларов.

Увеличение выручки происходит за счет увеличения трафика на 10,9 проц. в годовом исчислении до 687 млн грузовых тонн на милю, в тоже время доходность улучшилась на 7,1 проц. и достигла 33,03 цента за грузовую тонну-милю.

Основные конкуренты American в США также отметили высокие показатели за квартал, при этом Delta зарегистрировала 23,9 процентное улучшение доходов до 202 млн долларов, а компания United сообщила о приросте на 23,1 проц. до 293 млн долларов.