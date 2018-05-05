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Победитель футбольной премьер-лиги РФ получит миллионы долларов
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Победитель футбольной премьер-лиги РФ получит миллионы долларов 

News.ru 32 минуты назад
Победитель чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона 2017/18 получит 368 миллионов рублей призовых, сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента лиги Сергея Прядкина.
«Победитель чемпионата получит 368 млн рублей (около 5,8 млн долларов), команда, занявшая второе место, — 316 млн (около 5 млн долларов), третье — 290 млн (около 4,6 млн долларов). Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, — 263 млн (около 4,2 млн долларов), пятом — 237 млн (около 3,7 млн долларов), шестом — 211 млн (около 3,3 млн долларов)», — сказал Прядкин.
При этом глава лиги отказался называть суммы, которые получат остальные участники турнира, и общую сумму призового фонда.
За два тура до конца чемпионата лидирует московский «Локомотив» (57 очков), следом расположились «Спартак» (53), «Краснодар» (53), ЦСКА (52) и «Зенит» (51).
В данный момент проходит матч «Локомотив» — «Зенит»
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