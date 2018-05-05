Кабмин определил мероприятия по развитию Забайкалья до 2025 года

«Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, при формировании бюджета на будущий год органы исполнительной власти совместно с Минфином Минэкономразвития должны будут предусмотреть средства на финансирование мероприятий в приоритетном порядке. Отчитываться о ходе реализации мероприятий структуры будут ежеквартально.

В перечень вошли 36 мероприятий. Они, в том числе, затрагивают сотрудничество Забайкалья с Китаем , развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и горнорудной отрасли. В список попали также меры в области культуры и здравоохранения.

Прогнозный объём финансирования заявленных мероприятий — 42,7 миллиарда рублей, из которых 14,6 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, а 573 миллиона рублей — регионального бюджета. Остальные 27,5 миллиарда рублей планируется получить из внебюджетных источников. При этом уточняется, что объёмы финансирования будут корректироваться ежегодно.