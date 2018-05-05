Чистая прибыль Алибаба выросла на 47 процентов по итогам 2018 финансового года

Ханчжоу , 5 мая / Синьхуа / — Китайский гигант интернет-торговли Алибаба / Alibaba Group Holding / в пятницу заявил, что его чистая прибыль по итогам 2018 финансового года, завершившегося 31 марта 2018 года, выросла на 47 процентов по сравнению с предыдущим финансовым годом и достигла 64 млрд юаней /10,2 млрд долл. США /.

Годовые операционные доходы составили 205,3 млрд юаней с приростом на 58 процентов. Темпы роста, оказавшиеся самыми быстрыми за период с 2014 года, когда компания провела первичное размещение акций в Нью-Йорке , стали возможными благодаря ускоренному росту ее коммерческой розничной торговли, облачных вычислений, а также объединению вновь приобретенных предприятий.

Алибаба также опубликовала отчет за четвертый квартал.

Так чистая прибыль компании за завершившийся 31 марта квартал упала на 29 проц. в годовом выражении до 7,6 млрд юаней. Снижение показателей в основном обусловлено единоразовой прибылью от продажи определенных инвестиций в том же квартале 2017 финансового года.

В четвертом квартале 2018 финансового года доходы компании выросли на 61 процент, достигнув 61,9 млрд юаней.

"Алибаба продемонстрировала отличные показатели, как по кварталу, так и по финансовому году благодаря устойчивому росту наших ключевых секторов хозяйственной деятельности и нашим инвестициям в последние годы в проекты, имеющие долгосрочные потенциалы", — сказал главный исполнительный директор компании Чжан Юн.

"По мере дальнейшей реализации стратегии новой розничной торговли, наша платформа электронной коммерции стала ведущей инфраструктурой розничной торговли в Китае , — сказал он. — В течение прошедшего года мы увеличили инвестиции в техническое освоение, облачные вычисления, логистику, цифровое развлечение и локальные услуги, что содействует росту потребления в Китае и странах с формирующимися рынками".

По словам финансового директора Алибаба У Вэя, в 2019 финансовом году ожидается свыше 60-процентный рост доходов компании. -0-