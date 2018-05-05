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Приморскую управляющую компанию оштрафовали за плохую уборку подъездов
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Приморскую управляющую компанию оштрафовали за плохую уборку подъездов 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Одну из управляющих компаний Камень-Рыболова привлекли к ответственности за плохую работу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на краевую государственную жилую инспекцию.
Штраф компании из Ханкайского района за ряд нарушений Жилищного кодекса РФ составил 175 тысяч рублей.
«В домах не проводилась влажная и сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, не мылись подоконники, перила, лестницы. Также компания не выполняла текущее обслуживание шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств», — перечислили в ведомстве.
На этом основании жилищная инспекция смогла привлечь компанию к ответственности, кроме того, удалось взыскать немалый штраф за несоблюдение обязанностей.
С начала января за различные нарушения управляющие компании Приморья оштрафованы больше чем на 1,5 миллиона рублей.
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